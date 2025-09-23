Китайський контейнеровоз та окупований Крим: МЗС України висунуло жорстку заяву

Міністерство закордонних справ України засудило заходи контейнеровоза HENG YANG 9, під прапором Панами, до тимчасово окупованого порту Севастополя.

Як повідомляє РБК-Україна , про це у коментарі журналістам заявив речник МЗС Георгій Тихий.

Тихий заявив, що такі дії є грубим порушенням міжнародного права та законодавства України. Особливе обурення, за його словами, викликає той факт, що судно, яке належить китайській компанії Guangxi Changhai, свідомо приховувало свої пересування, передаючи неправдиві дані про маршрут. Це, як наголосили в українському дипломатичному відомстві, підтверджує усвідомлений характер порушення.

Він зазначив, що такі дії є свідченням "зухвалої зневаги до суверенітету та територіальної цілісності України", а також до міжнародних норм, зокрема Резолюції Генасамблеї ООН №68/262 "Територіальна цілісність України" та Конвенції ООН з морського права 1982 року.

У зв’язку з інцидентом посольство України в КНР направило офіційну ноту до Міністерства закордонних справ Китаю. Також Україна поінформувала про порушення Міжнародну морську організацію (ІМО).

"Закликаємо Пекін вжити невідкладних заходів для недопущення подібних інцидентів у майбутньому та вимагаємо дотримуватися заявленої політики щодо утримання китайських компаній від співпраці з окупаційною владою на тимчасово окупованих територіях України", - йдеться в заяві МЗС.

Водночас у відомстві наголосили, що українська сторона залишає за собою право реагувати на всі випадки порушення територіальної цілісності та суверенітету держави, зокрема шляхом введення санкцій проти причетних фізичних та юридичних осіб.