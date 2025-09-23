ua en ru
Китайский контейнеровоз и оккупированный Крым: МИД Украины выдвинул жесткое заявление

Вторник 23 сентября 2025 20:02
Китайский контейнеровоз и оккупированный Крым: МИД Украины выдвинул жесткое заявление Фото: спикер МИД Георгий Тихий (Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава, Милан Лелич

Министерство иностранных дел Украины осудило заходы контейнеровоза HENG YANG 9, под флагом Панамы, во временно оккупированный порт Севастополя.

Как сообщает РБК-Украина, об этом в комментарии журналистам заявил спикер МИД Георгий Тихий.

Тихий заявил, что такие действия являются грубым нарушением международного права и законодательства Украины. Особое возмущение, по его словам, вызывает тот факт, что судно, которое принадлежит китайской компании Guangxi Changhai, сознательно скрывало свои передвижения, передавая ложные данные о маршруте. Это, как отметили в украинском дипломатическом ведомстве, подтверждает осознанный характер нарушения.

Он отметил, что такие действия являются свидетельством "дерзкого пренебрежения к суверенитету и территориальной целостности Украины", а также к международным нормам, в частности Резолюции Генассамблеи ООН №68/262 "Территориальная целостность Украины" и Конвенции ООН по морскому праву 1982 года.

В связи с инцидентом посольство Украины в КНР направило официальную ноту в Министерство иностранных дел Китая. Также Украина проинформировала о нарушении Международную морскую организацию (ИМО).

"Призываем Пекин принять безотлагательные меры для недопущения подобных инцидентов в будущем и требуем придерживаться заявленной политики по удержанию китайских компаний от сотрудничества с оккупационными властями на временно оккупированных территориях Украины", - говорится в заявлении МИД.

В то же время в ведомстве отметили, что украинская сторона оставляет за собой право реагировать на все случаи нарушения территориальной целостности и суверенитета государства, в частности путем введения санкций против причастных физических и юридических лиц.

Что предшествовало

Сегодня издание Financial Times написало, что китайское грузовое судно заходило в оккупированный Севастополь, что стало беспрецедентным случаем захода иностранного корабля в украинский порт, захваченный Россией. Украина передала протест Пекину и предупредила о возможных санкциях.

