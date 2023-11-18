Китайський есмінець, ймовірно, травмував австралійських водолазів біля берегів Японії, - ВМС

"Есмінець Народно-визвольної армії Китаю проігнорував запит ВМС Австралії триматися подалі від дайверів, які обслуговували корабель HMAS Toowoomba", - заявив міністр оборони Австралії Річард Марлз.

За його словами, водолази прибирали сіті, які намоталися на гвинти австралійського корабля, який проводив операції в економічній зоні Японії в рамках підтримки санкцій ООН.

"Медичні обстеження, проведені після того, як водолази вийшли з води, показали, що вони отримали легкі травми, ймовірно через вплив гідролокаційних імпульсів китайського есмінця", - заявив Марлз.

Також у ВМС Австралії інцидент назвали небезпечною та непрофесійною поведінкою.

Австралійський корабель перебував у водах Японії в рамках операції із забезпечення дотримання санкцій проти Північної Кореї.

Напруженість між Китаєм та західними союзниками

Китайські військові періодично проходять надто близько до японських та південнокорейських берегів, демонструючи таким чином необдуману поведінку стосовно військових літаків та кораблів інших країн. Так, у серпні цього року біля південних островів Японії помітили 11 китайських та російських військових кораблів. Це спонукало японський уряд висловити "серйозну заклопотаність" з приводу того, що він називає демонстрацією сили своїх сусідів.

А до цього, у травні, глава МЗС Японії попереджав, що Китай і Росія зміцнюють свою військову співпрацю, зокрема йшлося про спільні польоти бомбардувальників і спільні військово-морські навчання.