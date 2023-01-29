Китайський ядерний інститут купував чіпи зі США в обхід багаторічних санкцій, - WSJ

Видання повідомляє, що державна Китайська академія інженерної фізики зуміла отримати напівпровідники, які виготовляють американські компанії, такі як Intel та Nvidia з 2020 року, попри те, що у 1997 році вона була внесена до чорного списку американських експортерів.

Нагадаємо, США вводячи нові обмеження на експорт передових напівпровідників та обладнання для виробництва мікросхем, щоб завадити американським технологіям просувати військову міць Китаю.

Крім того, раніше США планували розширити обмеження на постачання чіпів до Китаю.

Зазначимо, що 1 вересня минулого року Білий дім запровадив нові обмеження щодо продажу деяких складних комп'ютерних чіпів до Китаю та Росії.

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