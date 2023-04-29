Китайський бойовий безпілотник облетів Тайвань, - Reuters

Китайський бойовий безпілотник TB-001 здійснив політ навколо Тайваня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Проліт відбувся 27 квітня, безпілотник Китаю спочатку пересік протоку Баші, піднявся на схід від Тайваня і повернувся до узбережжя КНР. Крім цього, за добу в зону дії тайваньського ППО увійшло 19 китайських літаків.
Зазначається, що згідно до повідомлень китайських державних ЗМІ, ТВ-001 здатен виконувати польоти на великій висоті та на дальні дистанції.
Нагадаємо, що Сполучені Штати Америки планують провести випробування п'яти безпілотних підводних човнів недалеко від Тайваню.
А глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що європейські країни повинні направити до Тайванської протоки свої Військово-морські сили, аби забезпечити судноплавство у цьому районі.
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