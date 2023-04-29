Китайський бойовий безпілотник облетів Тайвань, - Reuters

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Проліт відбувся 27 квітня, безпілотник Китаю спочатку пересік протоку Баші, піднявся на схід від Тайваня і повернувся до узбережжя КНР. Крім цього, за добу в зону дії тайваньського ППО увійшло 19 китайських літаків.

Зазначається, що згідно до повідомлень китайських державних ЗМІ, ТВ-001 здатен виконувати польоти на великій висоті та на дальні дистанції.