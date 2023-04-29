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Китайський бойовий безпілотник облетів Тайвань, - Reuters

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Субота 29 квітня 2023 02:15
Китайський бойовий безпілотник облетів Тайвань, - Reuters Фото: бойовий дрон КНР облетів Тайвань (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Китайський бойовий безпілотник TB-001 здійснив політ навколо Тайваня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Проліт відбувся 27 квітня, безпілотник Китаю спочатку пересік протоку Баші, піднявся на схід від Тайваня і повернувся до узбережжя КНР. Крім цього, за добу в зону дії тайваньського ППО увійшло 19 китайських літаків.

Зазначається, що згідно до повідомлень китайських державних ЗМІ, ТВ-001 здатен виконувати польоти на великій висоті та на дальні дистанції.

Нагадаємо, що Сполучені Штати Америки планують провести випробування п'яти безпілотних підводних човнів недалеко від Тайваню.

А глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що європейські країни повинні направити до Тайванської протоки свої Військово-морські сили, аби забезпечити судноплавство у цьому районі.

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