Китайский боевой беспилотник облетел Тайвань, - Reuters
Китайский боевой беспилотник TB-001 совершил полет вокруг Тайваня.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Пролет состоялся 27 апреля, беспилотник Китая сначала пересек пролив Баши, поднялся к востоку от Тайваня и вернулся к побережью КНР. Кроме того, за сутки в зону действия тайваньского ПВО вошли 19 китайских самолетов.
Отмечается, что согласно сообщениям китайских государственных СМИ, ТВ-001 способен выполнять полеты на большой высоте и на дальних дистанциях.
Напомним, что Соединенные Штаты Америки планируют провести испытания пяти беспилотных подлодок недалеко от Тайваня.
А глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что европейские страны должны направить в Тайвань пролив свои Военно-морские силы, чтобы обеспечить судоходство в этом районе.
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