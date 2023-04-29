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Китайский боевой беспилотник облетел Тайвань, - Reuters

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Суббота 29 апреля 2023 02:15
Китайский боевой беспилотник облетел Тайвань, - Reuters Фото: боевой дрон КНР облетел Тайвань (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Китайский боевой беспилотник TB-001 совершил полет вокруг Тайваня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Пролет состоялся 27 апреля, беспилотник Китая сначала пересек пролив Баши, поднялся к востоку от Тайваня и вернулся к побережью КНР. Кроме того, за сутки в зону действия тайваньского ПВО вошли 19 китайских самолетов.

Отмечается, что согласно сообщениям китайских государственных СМИ, ТВ-001 способен выполнять полеты на большой высоте и на дальних дистанциях.

Напомним, что Соединенные Штаты Америки планируют провести испытания пяти беспилотных подлодок недалеко от Тайваня.

А глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что европейские страны должны направить в Тайвань пролив свои Военно-морские силы, чтобы обеспечить судоходство в этом районе.

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