Китайский боевой беспилотник облетел Тайвань, - Reuters

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Пролет состоялся 27 апреля, беспилотник Китая сначала пересек пролив Баши, поднялся к востоку от Тайваня и вернулся к побережью КНР. Кроме того, за сутки в зону действия тайваньского ПВО вошли 19 китайских самолетов.

Отмечается, что согласно сообщениям китайских государственных СМИ, ТВ-001 способен выполнять полеты на большой высоте и на дальних дистанциях.