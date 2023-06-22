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Китайська авіаносна ударна група пройшла через Тайванську протоку

Фото: китайський авіаносець Shandong (wikipedia)
Автор: Максим Шушко

Китайська авіаносна ударна група на чолі з судном Shandong, 21 червня, пройшла через Тайванську протоку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Міністерство оборони Тайваню заявило, що судно Shandong, введене в експлуатацію в 2019 році, пливло в південному напрямку через західну частину протоки. Тайвань направив відповідні сили для спостереження за діяльністю Китаю.

Варто зазначити, що цей авіаносець брав участь у китайських військових навчаннях навколо Тайваню в квітні, діючи в західній частині Тихого океану. У березні минулого року він проплив через Тайванську протоку, за кілька годин до того, як лідери Китаю та США повинні були зустрітися.

Китай вважає Тайвань "своїм"

Китай, який ніколи не відмовлявся від застосування сили, щоб взяти Тайвань під свій контроль, активізував військові дії поблизу острова. Лідер Китаю та інші чиновники наголошують на "возз'єднанні" з островом.

Тайвань рішуче заперечує претензії Пекін і обіцяє захищатися в разі нападу. США підтримують незалежність острівної держави. Глава Пентагону Ллойд Остін вважає, що війна за Тайвань була б руйнівною, конфлікт може вплине на світову економіку.

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