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Китайский авианосец прошел через Тайваньский пролив за несколько часов до разговора Байдена и Си Цзиньпиня

Фото: китайский авианосец прошел через Тайваньский пролив за несколько часов до разговора Байдена и Си Цзиньпиня (wikipedia.org)
Автор: Мария Кучерявец

Китайский авианосец "Шаньдун" проплыл от острова Цзиньмень, который расположен вблизи китайского города Сямэнь и контролируется Тайванем. Это произошло за несколько часов до разговора Джо Байдена и Си Цзиньпиня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Отмечено, что эти сведения предоставили британскому изданию собственный источник на условиях полной анонимности.

В материале говорится, что после этого ракетный эсминец Штатов USS Ralph Johnson последовал за авианосцем. За ситуацией наблюдали также ракетные корабли Тайваня.

Указано, что USS Ralph Johnson, эсминец с управляемыми ракетами Arleigh Burke, следил за авианосцем по крайней мере частично на своем маршруте.

Источник отмечает, что эсминец не имел самолетов на палубе, и они плыли на север через пролив.

Напомним, сегодня, 18 марта, президент США Джо Байден планирует позвонить главе Китая Си Цзиньпиню. Госсекретарь США Энтони Блинкен рассказал, что Байден предупредит Пекин о последствиях поддержки России в войне с Украиной.

Добавим, накануне американские издания сообщили, что Россия якобы запросила у Китая военную помощь.

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Соединенные Штаты АмерикиДжозеф БайденКитайСи ЦзиньпиньТайваньВойна России против Украины