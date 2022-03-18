Китайский авианосец прошел через Тайваньский пролив за несколько часов до разговора Байдена и Си Цзиньпиня

Отмечено, что эти сведения предоставили британскому изданию собственный источник на условиях полной анонимности.

В материале говорится, что после этого ракетный эсминец Штатов USS Ralph Johnson последовал за авианосцем. За ситуацией наблюдали также ракетные корабли Тайваня.

Указано, что USS Ralph Johnson, эсминец с управляемыми ракетами Arleigh Burke, следил за авианосцем по крайней мере частично на своем маршруте.

Источник отмечает, что эсминец не имел самолетов на палубе, и они плыли на север через пролив.

Напомним, сегодня, 18 марта, президент США Джо Байден планирует позвонить главе Китая Си Цзиньпиню. Госсекретарь США Энтони Блинкен рассказал, что Байден предупредит Пекин о последствиях поддержки России в войне с Украиной.

Добавим, накануне американские издания сообщили, что Россия якобы запросила у Китая военную помощь.

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