Китайским семьям разрешили иметь третьего ребенка: больше не будет штрафов

В Китае семьям разрешили иметь третьего ребенка. Их больше не будут штрафовать по єтому поводу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News .

Решение вынес Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей. Причиной стали опасения по поводу раннего старения населения и падение рождаемости.

Это значит, что китайцев больше не будут штрафовать за нарушение ранее введенного ограничения на наличие двух детей.

Комитет также призвал власти к новым мерам в области финансов, налогообложения, школьного образования, жилья и занятости, чтобы "облегчить бремя семей".