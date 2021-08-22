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Китайским семьям разрешили иметь третьего ребенка: больше не будет штрафов

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Китай, Воскресенье 22 августа 2021 05:41
Китайским семьям разрешили иметь третьего ребенка: больше не будет штрафов Фото: в Китае семьям разрешили иметь третьего ребенка (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

В Китае семьям разрешили иметь третьего ребенка. Их больше не будут штрафовать по єтому поводу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Решение вынес Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей. Причиной стали опасения по поводу раннего старения населения и падение рождаемости.

Это значит, что китайцев больше не будут штрафовать за нарушение ранее введенного ограничения на наличие двух детей.

Комитет также призвал власти к новым мерам в области финансов, налогообложения, школьного образования, жилья и занятости, чтобы "облегчить бремя семей".

Шесть лет назад власти Китая отменили политику одного ребенка, которая угрожала парам штрафами или потерей работы. Запрет ввели в 1979 году и первоначально власти страны гордились этим, поскольку им удалось предотвратить 400 миллионам дополнительных родов в самой густонаселенной стране мира, сэкономив ресурсы и способствуя экономическому росту.

Напомним, что в Китае разрешили применение еще одной вакцины для детей. Ею можно будет прививать малышей уже с 3-летнего возраста.

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