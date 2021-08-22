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Китайським сім'ям дозволили мати третю дитину: більш не буде штрафів

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Китай, Неділя 22 серпня 2021 05:41
Китайським сім'ям дозволили мати третю дитину: більш не буде штрафів Фото: у Китаї сім'ям дозволили мати третю дитину (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

В Китай сім'ям дозволили мати третю дитину. Їх більше не штрафуватимуть з цього приводу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Рішення виніс Постійний комітет Всекитайських зборів народних представників. Причиною стали побоювання з приводу раннього старіння населення і падіння народжуваності.

Це означає, що китайців більше не штрафуватимуть за порушення раніше введеного обмеження на наявність двох дітей.

Комітет також закликав владу до нових заходів у сфері фінансів, оподаткування, шкільної освіти, житла та зайнятості, щоб "полегшити тягар сімей".

Шість років тому влада Китаю скасувала політику однієї дитини, яка загрожувала парам штрафами або втратою роботи. Заборону ввели в 1979 році та спочатку влада країни пишалися цим, оскільки їм вдалося запобігти 400 мільйонам додаткових пологів в найбільш густонаселеній країні світу, заощадивши ресурси та сприяючи економічному зростанню.

Нагадаємо, що у Китаї дозволили застосування ще однієї вакцини для дітей. Нею можна буде прищеплювати малюків вже з 3-річного віку.

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