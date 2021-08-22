Китайським сім'ям дозволили мати третю дитину: більш не буде штрафів

В Китай сім'ям дозволили мати третю дитину. Їх більше не штрафуватимуть з цього приводу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News .

Рішення виніс Постійний комітет Всекитайських зборів народних представників. Причиною стали побоювання з приводу раннього старіння населення і падіння народжуваності.

Це означає, що китайців більше не штрафуватимуть за порушення раніше введеного обмеження на наявність двох дітей.

Комітет також закликав владу до нових заходів у сфері фінансів, оподаткування, шкільної освіти, житла та зайнятості, щоб "полегшити тягар сімей".