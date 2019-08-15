Китай стягивает войска из-за протестов в Гонконге

Несколько тысяч военных Китайской народной республики собрались вблизи границы с Гонконгом, где не прекращаются протесты. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP.

Сообщается, что несколько тысяч людей в военной форме собрались в четверг на стадионе в Шэньчжэне, который расположен в менее чем 7 км от границы с Гонконгом. Вероятно, они принадлежат к военной полиции Китая.

Официально о целях присутствия военных пока не сообщается. Однако, было зафиксировано, что военные практиковались в маршировке, беге и езде на мотоциклах.

Предполагается, что китайская армия может вмешаться в конфликт по требованию властей Гонконга.

Ранее о стягивании китайских войск к границе с Гонконгом заявил президент США Дональд Трамп.

РБК-Украина сообщало, что администрация аэропорта Гонконга получила ордер на вывод демонстрантов из терминала. Из-за протестов с 13 августа аэропорт отменил все авиарейсы.

Напомним, Госдепартамент США рекомендовал американцам воздержаться от поездок в Гонконг. Также, в США призвали Китай и протестующих в Гонконге воздержаться от насилия.