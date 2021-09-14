Китайские студенты не могут попасть в США: отказали в визе из-за закона Трампа

Китайские студенты не могут попасть в США. Им отказали в визе по соображениям безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

Как минимум 500 студентов, по словам китайского правительства, не получили визы США. В соответствии с политикой, изданной бывшим президентом Дональдом Трампом, такие ограничения не позволят Пекину получать американские технологии с возможным использованием в военных целях.

Официальные лица США заявляют, что, по их мнению, тысячи китайских студентов и исследователей участвуют в программах, которые поощряют их передавать в Китай медицинскую, компьютерную и другую конфиденциальную информацию.

Вашингтон ссылается на стратегию Пекина, которая, по его словам, рассматривает частные компании и университеты как активы для разработки китайских военных технологий.

"Совместные исследовательские институты, академические круги и частные фирмы - все используются для создания будущих военных систем НОАК - часто без их ведома или согласия", - говорится в отчете Госдепартамента за 2020 год.

Китайские официальные лица обратились к заместителю госсекретаря США Венди Шерман с просьбой отменить визовые ограничения.

По данным посольства США в Пекине, за последние четыре месяца было одобрено более 85 000 виз для китайских студентов.

"Цифры ясно показывают, что США готовы выдавать визы всем, кто имеет соответствующую квалификацию, включая китайских студентов и ученых", - говорится в сообщении.