Будем поддерживать связь с правительством талибов, - МИД Китая
Фото: Китай готов вести переговоры с новым правительством Афганистана (Getty Images)
Официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь заявил, что Китай готов поддерживать связь с новым правительством и лидером Афганистана.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Отвечая на вопрос, признает ли Китай новое правительство Афганистана, Ван Вэньбинь сказал, что КНР будет поддерживать связь с правительстом талибов.
"Мы готовы поддерживать диалог с руководством нового афганского правительства. Мы надеемся, что временное правительство в Афганистане будет толерантным и окажет противодействие терроризму", - сказал он.
Также представитель МИД отметил, что Китай уважает суверенитет, независимость и территориальную целостность Афганистана.