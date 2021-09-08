Будем поддерживать связь с правительством талибов, - МИД Китая

Официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь заявил, что Китай готов поддерживать связь с новым правительством и лидером Афганистана.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Отвечая на вопрос, признает ли Китай новое правительство Афганистана, Ван Вэньбинь сказал, что КНР будет поддерживать связь с правительстом талибов.

"Мы готовы поддерживать диалог с руководством нового афганского правительства. Мы надеемся, что временное правительство в Афганистане будет толерантным и окажет противодействие терроризму", - сказал он.