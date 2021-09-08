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Будем поддерживать связь с правительством талибов, - МИД Китая

Новина українською →
Китай, Среда 08 сентября 2021 11:04
Будем поддерживать связь с правительством талибов, - МИД Китая Фото: Китай готов вести переговоры с новым правительством Афганистана (Getty Images)
Автор: Тиберий Юрик

Официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь заявил, что Китай готов поддерживать связь с новым правительством и лидером Афганистана.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Отвечая на вопрос, признает ли Китай новое правительство Афганистана, Ван Вэньбинь сказал, что КНР будет поддерживать связь с правительстом талибов.

"Мы готовы поддерживать диалог с руководством нового афганского правительства. Мы надеемся, что временное правительство в Афганистане будет толерантным и окажет противодействие терроризму", - сказал он.

Также представитель МИД отметил, что Китай уважает суверенитет, независимость и территориальную целостность Афганистана. 　

Напомним, что президент США Джо Байден заявил, что Россия, Иран и Китай попытаются достичь договоренностей с "Талибаном".

Также мы сообщали, что боевики радикального движения "Талибан" объявили новый состав правительства Афганистана.

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Талибан Китай Афганистан
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