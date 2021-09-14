Китайські студенти не можуть потрапити до США: відмовили у візі через закон Трампа

Китайський студенти не можуть потрапити в США. Їм відмовили у візі з міркувань безпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

Як мінімум 500 студентів, за словами китайського уряду, не отримали візи США. Відповідно до політики, виданої колишнім президентом Дональдом Трампом, такі обмеження не дозволять Пекіну отримувати американські технології з можливим використанням у військових цілях.

Офіційні особи США заявляють, що, на їхню думку, тисячі китайських студентів і дослідників беруть участь у програмах, які заохочують їх передавати в Китай медичну, комп'ютерну та іншу конфіденційну інформацію.

Вашингтон посилається на стратегію Пекіна, яка, за його словами, розглядає приватні компанії та університети як активи для розробки китайських військових технологій.

"Спільні дослідницькі інститути, академічні кола та приватні фірми - всі використовуються для створення майбутніх військових систем НВАК - часто без їх відома або згоди", - йдеться у звіті Держдепартаменту за 2020 рік.

Китайські офіційні особи звернулися до заступника держсекретаря США Венді Шерман з проханням скасувати візові обмеження.

За даними посольства США в Пекіні, за останні чотири місяці було схвалено понад 85 000 віз для китайських студентів.

"Цифри ясно показують, що США готові видавати візи всім, хто має відповідну кваліфікацію, включаючи китайських студентів і вчених", - йдеться в повідомленні.