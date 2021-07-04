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Китайские астронавты вышли в открытый космос

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Китай, Воскресенье 04 июля 2021 09:23
Китайские астронавты вышли в открытый космос Фото: китайские астронавты миссии Shenzhou-12 (flickr.com/192956022@N07)
Автор: Дмитрий Левицкий

Китайские астронавты Лю Бомин и Тан Хунбо совершили свой первый выход в открытый космос после начала миссии Shenzhou-12. Они вышли наружу своего модуля, чтобы провести работы на китайской космической станции Tiangong.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на китайский телеканал CCTV.

В открытый космос вышли лишь двое из трех астронавтов, находящихся в модуле Tianhe на китайской космической станции.

Это уже второй выход китайских астронавтов в открытый космос после миссии Shenzhou-7 в 2008 году, во время которой Лю Бомин помог другому астронавту совершить 20-минутный выход наружу.

Напомним, китайские астронавты отправились на космическую станцию в середине июня на ракете Long March 2f.

Перед этим к китайской космической станции был отправлен грузовой корабль Tianzhou-2 со скафандрами, оборудованием и топливом.

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