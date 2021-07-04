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Китайські астронавти вийшли у відкритий космос

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Китай, Неділя 04 липня 2021 09:23
Китайські астронавти вийшли у відкритий космос Фото: китайські астронавти місії Shenzhou-12 (flickr.com/192956022@N07)
Автор: Дмитро Левицький

Китайські астронавти Лю Бомін та Тан Хунбо здійснили свій перший вихід у відкритий космос після початку місії Shenzhou-12. Вони вийшли назовні свого модуля, щоб провести роботи на китайській космічній станції Tiangong.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на китайський телеканал CCTV.

У відкритий космос вийшли лише двоє з трьох астронавтів, які перебувають у модулі Tianhe на китайській космічній станції.

Це вже другий вихід китайських астронавтів у відкритий космос після місії Shenzhou-7 у 2008 році, під час якої Лю Бомін допоміг іншому астронавту здійснити 20-хвилинний вихід назовні.

Нагадаємо, китайські астронавти відправилися на космічну станцію в середині червня ракетою Long March 2f.

Перед цим до китайської космічної станції був відправлений вантажний корабель Tianzhou-2 зі скафандрами, обладнанням та паливом.

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