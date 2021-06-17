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Китай запустил корабль на космическую станцию: на борту три астронавта

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Китай, Четверг 17 июня 2021 06:15
Китай запустил корабль на космическую станцию: на борту три астронавта Фото: Shenzhou-12 летит в космос с астронавтами (twitter.com/SpokespersonCHN)
Автор: Наталья Скороход

Китай запустил пилотируемый космический корабль Shenzhou-12 на свою космическую станцию, которая строится. На на борту корабля находятся три астронавта.

Об этом сообщает Le Figaro.

Ракета Long March 2F покинула свою стартовую площадку в космодроме Цзюцюань в 9:22 утра (01:22 утра по всемирному времени) в пустыне Гоби. Это первый пилотируемый полет для Китая за последние пять лет.

Ожидается, что три астронавта пробудут рекордное время в космосе. Они не вернутся на Землю, оставшись на орбите на целых три месяца.

Сообщается, что корабль Shenzhou-12 стыкуется с единственным уже находящимся в космосе модулем станции.

На борту корабля космонавты не будут сидеть сложа руки. Им предстоит обеспечить техническое обслуживание, установку оборудования, выходы в открытый космос, подготовку к предстоящим строительным полетам и пребывание будущих экипажей.

Китайская космическая станция, получившая название Tiangong ("Небесный дворец"), после завершения строительства будет аналогична по размеру бывшей советской станции «Мир» (1986–2001 годы).

Трое космонавтов прошло обучение, продолжительностью в более 6000 часов. Тренировки включал кувырки в бассейне в скафандрах и многое другое.

"Мы боролись каждую минуту, чтобы осуществить нашу космическую мечту", - сказал Лю Бомин, один из членов экипажа.

Напомним, в NASA будут следить за планами России и Китая в космической сфере. Для США важно отправить на Луну первую женщину раньше, чем это сделают конкуренты.

Ранее сообщалось об успехах американских астронавтов в космосе. Они провели модернизацию Международной космической станции.

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