Китай запустил корабль на космическую станцию: на борту три астронавта

Китай запустил пилотируемый космический корабль Shenzhou-12 на свою космическую станцию, которая строится. На на борту корабля находятся три астронавта.

Ракета Long March 2F покинула свою стартовую площадку в космодроме Цзюцюань в 9:22 утра (01:22 утра по всемирному времени) в пустыне Гоби. Это первый пилотируемый полет для Китая за последние пять лет.

Ожидается, что три астронавта пробудут рекордное время в космосе. Они не вернутся на Землю, оставшись на орбите на целых три месяца.

Сообщается, что корабль Shenzhou-12 стыкуется с единственным уже находящимся в космосе модулем станции.

На борту корабля космонавты не будут сидеть сложа руки. Им предстоит обеспечить техническое обслуживание, установку оборудования, выходы в открытый космос, подготовку к предстоящим строительным полетам и пребывание будущих экипажей.

Китайская космическая станция, получившая название Tiangong ("Небесный дворец"), после завершения строительства будет аналогична по размеру бывшей советской станции «Мир» (1986–2001 годы).

Трое космонавтов прошло обучение, продолжительностью в более 6000 часов. Тренировки включал кувырки в бассейне в скафандрах и многое другое.