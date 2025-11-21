Китайські та індійські компанії скорочують операції з російською нафтою через санкції США

Видання посилається на представника Міністерства фінансів США.

"Багато китайських та індійських компаній усвідомлюють санкції та уникають ризику, визнають важливість відносин із Заходом і прагнуть їх дотримуватися", - заявив неназваний чиновник журналістам під час телефонної розмови.

Раніше Reuters писав про те, що індійський енергетичний гігант Reliance Industries з 20 листопада повністю припинив імпорт російської нафти.

Таке рішення ухвалене на тлі посилення санкцій США, Великої Британії та ЄС, спрямованих проти російських нафтових компаній - передусім "Роснефті" та "Лукойлу".

Reliance має довгостроковий контракт із "Роснефтью" на закупівлю близько 500 тисяч барелів нафти на добу. Попри це, корпорація неодноразово підкреслювала, що дотримуватиметься санкцій, запроваджених проти Росії, та виконуватиме всі міжнародні обмеження щодо енергетичного сектору.