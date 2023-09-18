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Китайські обмеження призвели до перебоїв із поставками безпілотників у РФ, - ЗМІ

Понеділок 18 вересня 2023 18:07
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Китайські обмеження призвели до перебоїв із поставками безпілотників у РФ, - ЗМІ Фото: Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Введені владою Китаю обмеження на експорт дронів серйозно ускладнили їхні поставки в Росію і призвели до дефіциту низки комплектуючих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське видання "Коммерсантъ".

"Введені владою КНР обмеження на експорт дронів серйозно ускладнили їхні поставки в Росію і призвели до дефіциту низки комплектуючих, наприклад тепловізорів", - йдеться у матеріалі.

Зазначається, що великі російські виробники дронів встигли створити істотні запаси і сподіваються, що їхні постачальники в Китаї зможуть отримати ліцензії на експорт до РФ, але оформлення може зайняти до року.

Для цього необхідно довести, що безпілотник не буде використано у військових цілях. Продавці китайських дронів у РФ намагаються налагодити "паралельний імпорт", - пише видання.

Також уточнюється, що деякі почали скаржитися, що Казахстан днями посилив процедуру ввезення безпілотників.

Що ще відомо про обмеження Китаю

Введені Китаєм з 1 вересня обмеження на експорт безпілотників призвели до припинення поставок комплектуючих і самих дронів масою понад 4 кг.

За певними типами вже спостерігається дефіцит, зокрема за агродронами, які важать у середньому 30-40 кг і поки що виробляються у РФ в одиничних екземплярах.

Постачання китайських дронів у Росію

The Telegraph повідомляло, що від початку повномасштабного вторгнення в Україну Китай передавав Росії вертольоти, безпілотники, приціли і компоненти для військового виробництва.

Також The New York Times раніше опублікувало матеріал, що Китай відправив РФ дрони і запчастини до них уже більш ніж на 12 млн доларів.

Після цього влада Китаю заявила, що з 1 вересня запровадить контроль над експортом деяких дронів і пов'язаного з ними обладнання, щоб це не можна було використовувати в бойових діях.

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