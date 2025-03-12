Китайські кораблі майже місяць проводили військові навчання навколо Австралії

Майже місяць австралійські війська перебували в стані бойової готовності, коли флотилія кораблів військово-морських сил Китаю проводила навчання навколо Австралії. Фактично кораблі Китаю майже оточили Австралію під час своїх маневрів. Вони заходили і виходили з виключної економічної зони Австралії.



Фото: маневри китайських кораблів навколо Австралії (nytimes.com)



Також китайські кораблі стріляли бойовими ракетами поблизу комерційного повітряного простору, змусивши десятки цивільних рейсів змінити маршрут. Кораблі пройшли повз Перт у Західній Австралії через кілька днів після того, як американський атомний підводний човен пришвартувався на сусідній військово-морській базі.

Наразі навчання завершилися, а китайські кораблі попрямували на північ до Індонезії.

Фактично Китай не порушив міжнародне право, але влада Австралії скаржилася на дії Пекіна. Водночас це змусило країну критично поглянути на власний застарілий флот, оцінити свою залежність від США і зростаючу силу найбільшого торгівельного партнера - Китаю.

Як пише NYT, у розгортанні трьох китайських кораблів - крейсера, фрегата і танкера-поповнювача - не було нічого технічно вражаючого або стратегічно важливого. Китай вкотре продемонстрував, як далеко можуть заходити його кораблі.

Але це показало недоліки Австралії, її флот є найстарішим і найменшим з часів Другої світової війни. Він має два танкери, які мають вирішальне значення для навігації на великі відстані, але обидва кораблі не працюють.

Два китайські військові кораблі мають разом 144 ракетні установки, у той час, як 10 кораблів ВМС Австралії мають загалом 200 установок.

Зазначається, що австралійські сили можуть покладатися на допомогу дружніх країн, таких як Нова Зеландія, яка дозаправляла австралійський корабель в Тасмановому морі, коли дві країни спільно стежили за китайськими кораблями.