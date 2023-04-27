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Китайські хмарні сервіси можуть загрожувати держбезпеці США, - міністр торгівлі

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Четвер 27 квітня 2023 06:01
Китайські хмарні сервіси можуть загрожувати держбезпеці США, - міністр торгівлі Фото: китайські хмарні сервіси можуть загрожувати держбезпеці США (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Китайські хмарні сервіси, такі як Huawei Cloud та Alibaba Cloud, можуть становити загрозу безпеці США.

Про це заявила міністр торгівлі США Джина Раймондо, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"За час свого перебування на посаді я включила до списку організацій понад 200 китайських компаній, і ми активно постійно розслідуємо додаткові загрози, і якщо ми вважаємо, що компаніям необхідно потрапити до списку, я не вагатимуся", - заявила Раймондо.

За її словами, близько чверті китайських компаній у списку експортного контролю було додано під її керівництвом. Вона також зазначила, що її департаменту потребують додаткових ресурсів для розгляду питань експортного контролю.

Раніше ми писали, що група сенаторів-республіканців закликала адміністрацію президента США Джо Байдена запровадити санкції проти Huawei Cloud та інших китайських постачальників хмарних послуг, посилаючись на питання національної безпеки.

Нагадаємо, що палата представників одноголосно ухвалила законопроект, згідно з яким Китай повинен позбавити статусу країни, що "розвивається" в міжнародних організаціях.

Також адміністрація президента США Джо Байдена планує запровадити безпрецедентні правила, які обмежують американські інвестиції у Китай.

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