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Китайские облачные сервисы могут нести угрозу госбезопасности США, - министр торговли

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Четверг 27 апреля 2023 06:01
Китайские облачные сервисы могут нести угрозу госбезопасности США, - министр торговли Фото: китайские облачные сервисы могут нести угрозу госбезопасности США (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Китайские облачные сервисы, такие как Huawei Cloud и Alibaba Cloud, могут представлять угрозу для безопасности США.

Об этом заявила министр торговли США Джина Раймондо, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"За время своего пребывания в должности я включила в список организаций более 200 китайских компаний, и мы активно, постоянно расследуем дополнительные угрозы, и если мы считаем, что компаниям необходимо попасть в список, я не буду колебаться", - заявила Раймондо.

По ее словам, около четверти китайских компаний в списке экспортного контроля были добавлены под ее руководством. Она также отметила, что ее департаменту нужны дополнительные ресурсы для рассмотрения вопросов экспортного контроля.

Ранее мы писали, что группа сенаторов-республиканцев призвала администрацию президента США Джо Байдена ввести санкции против Huawei Cloud и других китайских поставщиков облачных услуг, ссылаясь на вопросы национальной безопасности.

Напомним, что палата представителей единогласно приняла законопроект, согласно которому Китай должен лишить статуса "развивающейся страны" в международных организациях.

Также администрация президента США Джо Байдена планирует ввести беспрецедентные правила, ограничивающие американские инвестиции в Китай.

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