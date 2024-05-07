Китайські хакери зламали базу даних Міноборони Великої Британії, - Sky News

За інформацією телеканалу, сьогодні депутатам британського парламенту повідомлять про масовий витік даних Міноборони.

"Уряд не називає країну, яка взяла участь, але Sky News розуміє, що це Китай", - йдеться у повідомленні. Британський телеканал прямо звинувачує в кібератаці "державу Китай".

Кібератаку було здійснено на систему оплати праці чинних військовослужбовців і деяких ветеранів, хакери змогли заволодіти переважно іменами та банківськими реквізитами, йдеться у повідомленні. Проте зарплати, за даними британського мовника, у цьому місяці будуть виплачені вчасно.

Тобіас Еллвуд, член парламенту від Консервативної партії та колишній військовий, сказав Sky News, що Китай, "ймовірно, дивився на фінансово вразливі верстви населення з метою, щоб їх можна було примусити в обмін на готівку".

Журналісти уточнюють, що йдеться про систему зовнішнього підрядника, яка не підключена до основних комп'ютерних систем Міноборони, її було відключено після початку перевірки.

Про злом бази з особистими даними військовослужбовців та співробітників британського Міністерства оборони повідомляє також BBC.

Агентство пише, що не має відомостей, хто стоїть за атакою, але підтверджує, що хакери отримали доступ до системи, в які зберігаються зарплатні відомості та номери банківських рахунків військових. У невеликій кількості випадків може йтися і про домашні адреси.

Хакерська активність Китаю