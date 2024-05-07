Китайські хакери зламали базу даних Міноборони Великої Британії, - Sky News

Китайські хакери здійснили кібератаку на базу даних Міністерства оборони Великої Британії, що спричинило масштабний витік особистих даних британських військовослужбовців.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News та BBC.
За інформацією телеканалу, сьогодні депутатам британського парламенту повідомлять про масовий витік даних Міноборони.
"Уряд не називає країну, яка взяла участь, але Sky News розуміє, що це Китай", - йдеться у повідомленні. Британський телеканал прямо звинувачує в кібератаці "державу Китай".
Кібератаку було здійснено на систему оплати праці чинних військовослужбовців і деяких ветеранів, хакери змогли заволодіти переважно іменами та банківськими реквізитами, йдеться у повідомленні. Проте зарплати, за даними британського мовника, у цьому місяці будуть виплачені вчасно.
Тобіас Еллвуд, член парламенту від Консервативної партії та колишній військовий, сказав Sky News, що Китай, "ймовірно, дивився на фінансово вразливі верстви населення з метою, щоб їх можна було примусити в обмін на готівку".
Журналісти уточнюють, що йдеться про систему зовнішнього підрядника, яка не підключена до основних комп'ютерних систем Міноборони, її було відключено після початку перевірки.
Про злом бази з особистими даними військовослужбовців та співробітників британського Міністерства оборони повідомляє також BBC.
Агентство пише, що не має відомостей, хто стоїть за атакою, але підтверджує, що хакери отримали доступ до системи, в які зберігаються зарплатні відомості та номери банківських рахунків військових. У невеликій кількості випадків може йтися і про домашні адреси.
Нагадаємо, нещодавно директор Федерального бюро розслідувань (ФБР) Крістофер Рей повідомив, що хакери, які пов’язані з урядом Китаю, проникли в критично важливу інфраструктуру США. Наразі вони чекають "слушного моменту, щоб завдати нищівного удару".
У лютому Нідерланди звинуватили Китай у кібершпигунстві. КНР відкинула звинувачення.
Наприкінці березня віцепрем’єр-міністр Великої Британії Олівер Доуден заявив парламенту, що Китай стоїть за серією кібератак на британських політиків.
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