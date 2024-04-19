Чекають слушного моменту. В США не виключають удару хакерів Китаю
Хакери, які пов’язані з урядом Китаю, проникли в критично важливу інфраструктуру США. Наразі вони чекають "слушного моменту, щоб завдати нищівного удару".
Про це заявив директор Федерального бюро розслідувань (ФБР) Крістофер Рей, пише РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Так, за його словами, китайська хакерська кампанія, відома як Volt Typhoon, успішно отримала доступ до численних американських компаній у телекомунікаційних, енергетичних, водопровідних та інших критичних секторах.
"Китай розвиває "здатність фізично руйнувати нашу критично важливу інфраструктуру в той момент, який він вибере. Його план полягає в тому, щоб завдати низьких ударів по цивільній інфраструктурі, щоб спробувати викликати паніку", - сказав Рей на саміті щодо сучасних конфліктів і нових загроз.
Він зазначив, що важко визначити намір цього кіберпопереднього позиціонування, яке узгоджується з більш широким наміром Китаю утримати США від захисту Тайваню.
Що цьому передувало
Китай вважає острів Тайвань своєю власною територією і ніколи не відмовлявся від застосування сили, щоб повернути його під свій контроль. Тайвань рішуче заперечує проти претензій Китаю на суверенітет і каже, що лише жителі острова можуть вирішувати своє майбутнє.
Раніше цього тижня речник Міністерства закордонних справ Китаю заявив, що Volt Typhoon насправді не був пов’язаний з урядом Китаю, але є частиною злочинної групи програм-вимагачів.
"Дехто в США використовує відстеження джерела кібератак як інструмент для нападу на Китай, стверджуючи, що США є жертвою, а це навпаки, і політизуючи питання кібербезпеки", - йшлося в коментарі речника МЗС Китаю.
Рей додав, що китайські хакери керували серією ботнетів - сузір'ями скомпрометованих персональних комп'ютерів і серверів по всьому світу - щоб приховати свою зловмисну кібер-діяльність. Американські технологічні компанії та компанії з кібербезпеки в приватному секторі раніше приписували Volt Typhoon Китаю, включаючи звіти дослідників безпеки з Microsoft і Google.
Нагадаємо, у лютому у ФБР заявляли, що США вдалося припинити хакерську діяльність китайської державної групи, яка атакувала ключові об'єкти державної інфраструктури, такі як електромережі та трубопроводи.
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