Чекають слушного моменту. В США не виключають удару хакерів Китаю

Хакери, які пов’язані з урядом Китаю, проникли в критично важливу інфраструктуру США. Наразі вони чекають "слушного моменту, щоб завдати нищівного удару".

Про це заявив директор Федерального бюро розслідувань (ФБР) Крістофер Рей, пише РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Так, за його словами, китайська хакерська кампанія, відома як Volt Typhoon, успішно отримала доступ до численних американських компаній у телекомунікаційних, енергетичних, водопровідних та інших критичних секторах.

"Китай розвиває "здатність фізично руйнувати нашу критично важливу інфраструктуру в той момент, який він вибере. Його план полягає в тому, щоб завдати низьких ударів по цивільній інфраструктурі, щоб спробувати викликати паніку", - сказав Рей на саміті щодо сучасних конфліктів і нових загроз.

Він зазначив, що важко визначити намір цього кіберпопереднього позиціонування, яке узгоджується з більш широким наміром Китаю утримати США від захисту Тайваню.

Що цьому передувало

Китай вважає острів Тайвань своєю власною територією і ніколи не відмовлявся від застосування сили, щоб повернути його під свій контроль. Тайвань рішуче заперечує проти претензій Китаю на суверенітет і каже, що лише жителі острова можуть вирішувати своє майбутнє.

Раніше цього тижня речник Міністерства закордонних справ Китаю заявив, що Volt Typhoon насправді не був пов’язаний з урядом Китаю, але є частиною злочинної групи програм-вимагачів.

"Дехто в США використовує відстеження джерела кібератак як інструмент для нападу на Китай, стверджуючи, що США є жертвою, а це навпаки, і політизуючи питання кібербезпеки", - йшлося в коментарі речника МЗС Китаю.

Рей додав, що китайські хакери керували серією ботнетів - сузір'ями скомпрометованих персональних комп'ютерів і серверів по всьому світу - щоб приховати свою зловмисну кібер-діяльність. Американські технологічні компанії та компанії з кібербезпеки в приватному секторі раніше приписували Volt Typhoon Китаю, включаючи звіти дослідників безпеки з Microsoft і Google.

Нагадаємо, у лютому у ФБР заявляли, що США вдалося припинити хакерську діяльність китайської державної групи, яка атакувала ключові об'єкти державної інфраструктури, такі як електромережі та трубопроводи.