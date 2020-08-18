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Китайская вакцина против коронавируса появится на рынке уже в декабре

Вторник 18 августа 2020 12:28
Китайская вакцина против коронавируса появится на рынке уже в декабре
Фото: вакцина (freepik)
Автор: Андрей Козловский

Она будет стоить менее 144 долларов

Китайская вакцина от коронавируса, которая была зарегистрирована накануне, появится на рынке в этом году в конце декабря. Она будет стоить меньше 1 000 юаней (144 долларов США) за две дозы.

Об этом сообщает ECNS.

Руководитель Китайской национальной фармацевтической группы Sinopharm Лию Джинжена отметил, что не все 1,4 млрд граждан Китая должны будут вакцинироваться. Он также добавил, что уже сам сделал вакцинацию двумя дозами и не испытывает побочных эффектов.

Напомним, 17 августа Китай сообщил о регистрации своей первой вакцины от коронавируса.

Кроме того, на прошлой неделе российский президент Владимир Путин объявил, что его страна первой в мире зарегистрировала вакцину от COVID-19.

Всемирная организация здравоохранения пока не готова сказать, может ли российская вакцина от коронавируса использоваться по всему миру.

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