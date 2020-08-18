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Китайська вакцина проти коронавірусу з’явиться на ринку вже у грудні

Вівторок 18 серпня 2020 12:28
Китайська вакцина проти коронавірусу з’явиться на ринку вже у грудні
Фото: вакцина (freepik)
Автор: Андрій Козловський

Вона коштуватиме менше 144 доларів

Китайська вакцина від коронавірусу, яка там була зареєстрована напередодні, з’явиться на ринку у цьому році наприкінці грудня. Вона коштуватиме менше за 1 000 юанів (144 доларів США) за дві дози.

Про це повідомляє ECNS.

Керівник Китайської національної фармацевтичної групи Sinopharm Лію Джинжена зазначив, що не всі 1,4 мдрд громадян Китаю повинні будуть вакцинуватися. Він також додав, що вже сам зробив вакцинацію двома дозами й не відчуває побічних ефектів.

Нагадаємо,17 серпня Китай повідомив про реєстрацію своєї першої вакцини від коронавірусу.

Крім того, минулого тижня російський президент Володимир Путін оголосив, що його країна першою у світі зареєструвала вакцину від COVID-19.

Всесвітня організація охорони здоров'я поки не готова сказати, чи може російська вакцина від коронавірусу використовуватися по всьому світу.

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