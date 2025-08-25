UA

Економіка

Китайська сталь захоплює Україну: імпорт зріс на 70%

Фото: сталь з Китаю займає велику долю імпорту в Україні (GettyImages)
Автор: Сергій Новіков

Частка китайського металопрокату на українському ринку продовжує зростати: за перше півріччя 2025 імпорт із Китаю зріс на 69,7% у річному вимірі - до 86,91 тис. тонн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на митну статистику, опубліковану на GMK Center.

Частка китайської продукції в загальному обсязі імпорту збільшилася до 12,7% (проти 9,3% у 2024 році).

Значний приріст зафіксовано у сегменті довгого прокату – +307,5% р./р., до 20,68 тис. т. Його частка в імпорті зросла до 16,2%, порівняно з 6,5% торік. 

У "Укрметалургпромі" заявляють про реальну загрозу для національного виробництва.

Голова об’єднання Олександр Каленков наголосив, що країна здатна самостійно забезпечити ринок арматурою та катанкою, однак стрімке зростання імпорту, зокрема з Туреччини та Китаю, знищує економічні стимули для українських виробників.

"Часто імпорт має перевагу завдяки доступу до дешевого ресурсу та використанню сировини з РФ, що є формою недобросовісної конкуренції", – підкреслив він.

У разі відсутності дієвих заходів захисту, вітчизняні заводи можуть остаточно втратити внутрішній ринок – наголошують в об’єднанні.

Як раніше повідомлялось, експерти називають низку причин складного становища вітчизняної металургії.

Окрім обʼєктивних втрат внаслідок військової агресії, виокремлюються: постійно зростаючі тарифи державних монополій, збільшення податкового навантаження, відсутність державної промислової політики.

 

