Курс доллара Экономика Авто Tech

Китайская сталь захватывает Украину: импорт вырос на 70%

Фото: сталь из Китая занимает большую долю импорта в Украине (GettyImages)
Автор: Сергей Новиков

Доля китайского металлопроката на украинском рынке продолжает расти: за первое полугодие 2025 импорт из Китая вырос на 69,7% в годовом измерении - до 86,91 тыс. тонн.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на таможенную статистику, опубликованную на GMK Center.

Доля китайской продукции в общем объеме импорта увеличилась до 12,7% (против 9,3% в 2024 году).

Значительный прирост зафиксирован в сегменте длинного проката – +307,5% г./г., до 20,68 тыс. т. Его доля в импорте выросла до 16,2% по сравнению с 6,5% в прошлом году.

В "Укрметаллургпроме" заявляют о реальной угрозе национальному производству.

Глава объединения Александр Каленков подчеркнул, что страна способна самостоятельно обеспечить рынок арматурой и катанкой, однако стремительный рост импорта, в том числе из Турции и Китая, уничтожает экономические стимулы для украинских производителей.

"Часто импорт имеет преимущество благодаря доступу к дешевому ресурсу и использованию сырья из РФ, являющегося формой недобросовестной конкуренции", – подчеркнул он.

В случае отсутствия действенных мер защиты, отечественные заводы могут окончательно потерять внутренний рынок – подчеркивают объединение.

Как ранее сообщалось, эксперты называют ряд причин затруднения отечественной металлургии.

Кроме объективных потерь в результате военной агрессии выделяются: постоянно растущие тарифы государственных монополий, увеличение налоговой нагрузки, отсутствие государственной промышленной политики.

КитайМеталлургпром