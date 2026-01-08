Китайська розвідка отримала доступ до листування співробітників Конгресу США, - FT

Хакери, які працюють на китайську розвідку, отримала доступ до електронних скриньок співробітників комітетів Конгресу США.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.
Китайська розвідка в рамках Salt Typhoon отримала доступ до систем електронної пошти, якими користуються деякі співробітники комітету Палати представників з питань Китаю, а також помічники комітетів у закордонних справах, комітеті з розвідки та комітеті з питань збройних сил.
Міністерство державної безпеки Китаю вже кілька років керує системою Salt Typhoon. Вона дозволяє Китаю отримувати доступ до незашифрованих телефонних дзвінків, текстових повідомлень та голосової пошти майже кожного американця.
За словами людей, знайомих з кампанією, Salt Typhoon також перехоплював дзвінки високопосадовців США протягом останніх кількох років.
Джейк Салліван, радник з національної безпеки колишнього президента Джо Байдена, минулого року після виходу з Білого дому заявив Financial Times, що американські телекомунікаційні компанії "дуже вразливі" до Salt Typhoon.
Посольство Китаю в США зі свого боку заперечило звинувачення щодо Salt Typhoon. Так, речник посольства Лю Пен'юй заявив, що Пекін рішуче виступає проти необґрунтованих спекуляцій та звинувачень з боку США.
Нова інформаційна кампанія є однією з багатьох кібершпигунських зусиль китайської розвідки, спрямованих на інфраструктуру США.
У 2024 році ФБР та інші американські агентства заявили, що спонсорована китайською державою хакерська група проникла в енергетичні, транспортні та комунікаційні системи США таким чином, що це допомогло б Китаю у разі конфлікту з Штатами.
Свого часу Міністерство фінансів США планувало запровадити санкції проти суб'єктів мобільних служб зв'язку через , Salt Typhoon, але змінило курс через побоювання, що це зірве розрядку, досягнуту президентом Дональдом Трампом і лідером Китаю Сі Цзіньпіном.
Також раніше Британія оприлюднила докази масштабних шпигунських операцій Китаю, які загрожували національній безпеці та економіці країни.