Китайская разведка получила доступ к переписке сотрудников Конгресса США, - FT

Китайская разведка в рамках Salt Typhoon получила доступ к системам электронной почты, которыми пользуются некоторые сотрудники комитета Палаты представителей по вопросам Китая, а также помощники комитетов по иностранным делам, комитете по разведке и комитете по вооруженным силам.

Министерство государственной безопасности Китая уже несколько лет управляет системой Salt Typhoon. Она позволяет Китаю получать доступ к незашифрованным телефонным звонкам, текстовым сообщениям и голосовой почте почти каждого американца.

По словам людей, знакомых с кампанией, Salt Typhoon также перехватывал звонки высокопоставленных чиновников США в течение последних нескольких лет.

Джейк Салливан, советник по национальной безопасности бывшего президента Джо Байдена, в прошлом году после ухода из Белого дома заявил Financial Times, что американские телекоммуникационные компании "очень уязвимы" к Salt Typhoon.

Посольство Китая в США со своей стороны отрицало обвинения в отношении Salt Typhoon. Так, представитель посольства Лю Пэнъюй заявил, что Пекин решительно выступает против необоснованных спекуляций и обвинений со стороны США.