Вперше історія. Китайська місія доставить ґрунт зі зворотного боку Місяця

Ге Пін, заступник директора Китайського центру дослідження Місяця та космічної інженерії, перед запуском заявив журналістам: "Чан'є-6 вперше збере зразки зі зворотного боку Місяця".

Метою 53-денної місії є доставка Землю близько двох кілограмів місячних зразків для аналізу.

Він спробує перезапуститися з боку Місяця, зверненого від Землі, яку називають "темною стороною Місяця". Тому що її не можна побачити із Землі, а не тому, що вона не ловить сонячних променів.

На ній товстіша і найдавніша кора з великою кількістю кратерів, які менше вкриті древніми потоками лави, ніж ближня сторона.

Вчені сподіваються, що це полегшить збирання матеріалу, який міг би пролити світло на те, як утворився Місяць.

"Зонд має намір зібрати місячний ґрунт та каміння та провести експерименти з використанням дриля та механічної руки", - повідомило Національне космічне управління Китаю.

У компанії повідомили, що зонд для зв'язку із Землею він використовуватиме супутник-ретранслятор Queqiao 2,

Запуск знаменує першу з трьох безпілотних місій на Місяць, запланованих Китаєм на це десятиліття.

Безпілотна ракета із зондом стартувала з космодрому приблизно о 17:27 за місцевим часом (12:27 за Києвом). Момент запуску влучив у відео.

