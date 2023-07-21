Китайська платіжна система UnionPay приєдналася до санкцій США проти банків РФ
Китайська платіжна система UnionPay приєдналася до санкцій США, які вчора ввели обмеження проти двох російських банків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву російського "Тінькофф банку".
"Найближчим часом ми припинимо випуск карток Union Pay через рішення платіжної системи", - йдеться у повідомленні.
У банку заявили, що картка цієї платіжної системи перестане працювати за кордоном з 21 липня через запроваджені санкції.
"Рекомендуємо зняти готівку найближчим часом. У Росії картки продовжать працювати як зазвичай", - додали в "Тінькофф банку".
Від санкцій постраждав і інший банк
Зняти готівку клієнтам, які опинилися за межами РФ, радить і інший російський банк - "Солидарность", який також підпав під нові обмежувальні заходи США.
"Через побоювання вторинних санкцій деякі банки-контрагенти можуть обмежити можливість приймання переказів грошових коштів від банку за кордоном", - зазначив банк.
UnionPay
Китайська платіжна система, аналог Visa, Mastercard і російської "Мир". "Тінькофф Банк" почав випускати картки UnionPay у травні 2023 року.
Раніше підтримка банку заявляла, що карти UnionPay не прийматимуть в Ізраїлі, Грузії та Великій Британії, але ними можна буде розплатитися в Туреччині, ОАЕ і Таїланді, а також у багатьох країнах Азії, Африки та Південної Америки.
Санкції проти банків РФ
"Тінькофф Банк" 20 липня потрапив під санкції США. Також під обмеження потрапили "Локо-Банк", банк "Солідарність" і банк "Юністрім". Також проти "Тінькофф Банку" вчора запровадили санкції у Канаді.
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