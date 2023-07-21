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Китайская платежная система UnionPay присоединилась к санкциям США против банков РФ

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Пятница 21 июля 2023 16:18
Китайская платежная система UnionPay присоединилась к санкциям США против банков РФ Фото: UnionPay (facebook.com)
Автор: Дмитрий Браславский

Китайская платежная система UnionPay присоединилась к санкциям США, которые вчера ввели ограничения против двух российских банков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление российского "Тинькофф банка".

"В ближайшее время мы прекратим выпуск карт Union Pay из-за решения платежной системы", - говорится в сообщении.

В банке заявили, что карта этой платежной системы перестанет работать за рубежом с 21 июля из-за введенных санкций.

"Рекомендуем снять наличные в ближайшее время. В России карты продолжат работать как обычно", - добавили в "Тинькофф банке".

От санкций пострадал и другой банк

Снять наличные клиентам, оказавшихся за пределами РФ, советует и другой российский банк - "Солидарность", который также подпал под новые ограничительные меры США.

"Из-за опасений вторичных санкций некоторые банки-контрагенты могут ограничить возможность приема переводов денежных средств от банка за рубежом", - отметил банк.

UnionPay

Китайская платежная система, аналог Visa, Mastercard и российской "Мир". "Тинькофф Банк" начал выпускать карты UnionPay в мае 2023 года.

Ранее поддержка банка заявляла, что карты UnionPay не будут принимать в Израиле, Грузии и Великобритании, но ими можно будет расплатиться в Турции, ОАЭ и Таиланде, а также во многих странах Азии, Африки и Южной Америки.

Санкции против банков РФ

"Тинькофф Банк" 20 июля попал под санкции США. Также под ограничения попали "Локо-Банк", банк "Солидарность" и банк "Юнистрим". Также против "Тинькофф Банка" вчера ввели санкции в Канаде.

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