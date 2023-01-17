AliExpress дозволив новий спосіб оплати товарів, щоб збільшити продажі

Як зазначає видання, таким чином компанія намагається підвищити глобальні продажі. Останнім часом, за словами AliExpress, попит постраждав через ослаблення євро щодо долара США, зміни в податкових правилах Євросоюзу та збої в ланцюзі поставок і логістиці, спричинені війною Росії проти України.

"Послуга спочатку буде розгорнута в Німеччині, Іспанії й Франції та може поширитися на інші міжнародні ринки. Представник AliExpress сказав, що до великих європейських міст, як-от Париж і Мадрид, товар може бути доставлений протягом 10 робочих днів. Для більш віддалених районів Європи час доставки в середньому становить від 15 до 20 днів", - підкреслює WSJ.

Видання розповідає, що функція під назвою "купуйте зараз, платіть пізніше" дозволяє оплачувати товари частинами за допомогою кредитних карток, що забезпечує фінтех-компанія Splitit Payments. Компанія також надає гарантію доставки, яка передбачає певну компенсацію покупцям, якщо їхній товар не буде доставлено вчасно.

WSJ нагадує, що проблеми маркетплейсу AliExpress почалися після вторгнення Росії в Україну, коли всі чотири акціонери російського підрозділу "AliExpress Росія", серед яких материнська компанія, VK, USM Алішера Усманова та Російський фонд прямих інвестицій, відмовилися продовжувати інвестувати в проєкт.

Крім того, колись один із найшвидше зростаючих технологічних бізнесів Китаю фінтех-гігант Alibaba за останні два фінансових квартали незначно наростив рівень свого доходу порівняно з попередніми періодами. Як засвідчують експерти, це сталося внаслідок уповільнення споживчих витрат під час суворої політики нульового поширення COVID-19 в Китаї.