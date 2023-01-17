AliExpress разрешил новый способ оплаты товаров, чтобы увеличить продажи

Как отмечает издание, таким образом, компания пытается повысить глобальные продажи. В последнее время, по словам AliExpress, спрос пострадал из-за ослабления евро по отношению к доллару США, изменения в налоговых правилах Евросоюза и сбоев в цепи поставок и логистике, вызванные войной России против Украины.

"Услуга сначала будет развернута в Германии, Испании и Франции и может распространиться на другие международные рынки. Представитель AliExpress сказал, что в крупные европейские города, такие как Париж и Мадрид, товар может быть доставлен в течение 10 рабочих дней. Для более отдаленных районов Европы время доставки в среднем составляет от 15 до 20 дней", - подчеркивает WSJ.

Издание рассказывает, что функция под названием "покупайте сейчас, платите позже" позволяет оплачивать товары частями с помощью кредитных карт, что обеспечивает финтех-компания Splitit Payments. Компания также предоставляет гарантию доставки, которая предусматривает определенную компенсацию покупателям, если их товар не будет доставлен в срок.

WSJ напоминает, что проблемы маркетплейса AliExpress начались после вторжения России в Украину, когда все четыре акционера российского подразделения "AliExpress Россия", среди которых материнская компания, VK, USM Алишера Усманова и Российский фонд прямых инвестиций, отказались продолжать инвестировать в проект.

Кроме того, когда-то один из самых быстрорастущих технологических бизнесов Китая финтех-гигант Alibaba за последние два финансовых квартала незначительно нарастил уровень своего дохода по сравнению с предыдущими периодами. Как свидетельствуют эксперты, это произошло из-за замедления потребительских расходов во время строгой политики нулевого распространения COVID-19 в Китае.