У Китаї звинуватили Захід у "розпалюванні вогню" війни через передачу Україні зброї

На своїй першій прес-конференції після вступу на посаду китайський міністр заявив про "необхідність Пекіна розвивати свої відносини з Москвою, оскільки світ стає все більш турбулентним".

За його словами, "тісна взаємодія між обома лідерами" - президентом Сі Цзіньпіном і диктатором Володимиром Путіним, нібито "стала основою для китайсько-російських відносин".

Глава МЗС Китаю повторив тезу про "нейтральну позицію Пекіна" у війні та відмовився критикувати вторгнення РФ в Україну чи навіть називати це вторгненням.

"Зусилля щодо мирних переговорів неодноразово підривалися. Здається, є невидима рука, яка підштовхує до затягування та ескалації конфлікту та використовує українську кризу для обслуговування певної геополітичної програми", - заявив Цінь.

Також китайський дипломат звинуватив Захід у "розпалюванні вогню конфлікту", оскільки той передає Україні озброєння і розкритикував відхилення так званого "мирного плану" Китаю, який схвалила Росія.

"Процес мирних переговорів має розпочатися якнайшвидше, і слід поважати законні інтереси всіх сторін щодо безпеки", - додав Цінь.

Зазначимо, що під час своєї прес-конференції міністр закордонних справ Китаю прирівняв можливе постачання зброї Росії до допомоги США Тайваню.

Нагадаємо, що китайська влада представила свій мирний план" щодо розв'язаної Росією війни проти України. Він складається з 12 пунктів, але в жодному з них прямо не йдеться про війну і російську агресію, при цьому Пекін виступає за зняття санкцій з РФ.

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