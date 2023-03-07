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У Китаї звинуватили Захід у "розпалюванні вогню" війни через передачу Україні зброї

Фото: міністр закордонних справ Китаю Цінь Ган (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

У Китаї розкритикували Захід через надання Україні озброєння для боротьби з російським вторгненням. Пекін вважає, що це нібито "розпалює вогонь" війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ Китаю Цінь Ганя, якого цитує Sky News.

На своїй першій прес-конференції після вступу на посаду китайський міністр заявив про "необхідність Пекіна розвивати свої відносини з Москвою, оскільки світ стає все більш турбулентним".

За його словами, "тісна взаємодія між обома лідерами" - президентом Сі Цзіньпіном і диктатором Володимиром Путіним, нібито "стала основою для китайсько-російських відносин".

Глава МЗС Китаю повторив тезу про "нейтральну позицію Пекіна" у війні та відмовився критикувати вторгнення РФ в Україну чи навіть називати це вторгненням.

"Зусилля щодо мирних переговорів неодноразово підривалися. Здається, є невидима рука, яка підштовхує до затягування та ескалації конфлікту та використовує українську кризу для обслуговування певної геополітичної програми", - заявив Цінь.

Також китайський дипломат звинуватив Захід у "розпалюванні вогню конфлікту", оскільки той передає Україні озброєння і розкритикував відхилення так званого "мирного плану" Китаю, який схвалила Росія.

"Процес мирних переговорів має розпочатися якнайшвидше, і слід поважати законні інтереси всіх сторін щодо безпеки", - додав Цінь.

Зазначимо, що під час своєї прес-конференції міністр закордонних справ Китаю прирівняв можливе постачання зброї Росії до допомоги США Тайваню.

Нагадаємо, що китайська влада представила свій мирний план" щодо розв'язаної Росією війни проти України. Він складається з 12 пунктів, але в жодному з них прямо не йдеться про війну і російську агресію, при цьому Пекін виступає за зняття санкцій з РФ.

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У Китаї вважають, що Захід "розпалює вогонь" війни наданням Україні зброї

У Китаї звинуватили Захід у "розпалюванні вогню" війни через надання Україні зброї

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