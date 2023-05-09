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У Китаї заявили, що триматимуть нейтралітет щодо російського вторгнення в Україну

Фото: у Китаї заявили, що триматимуть нейтралітет щодо російського вторгнення в Україну (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Міністр закордонних справ Китаю Цинь Ган заявив, що Китай буде підтримувати зв'язок з усіма сторонами "української кризи".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Його заява є реакцією на слова

анцлер Німеччини Олаф Шольц закликав Європейський Союз зменшити свою залежність від Китаю, звинувативши уряд у Пекіні у тому, що він все більше виступає у ролі суперника та конкурента, а не партнера.

Нагадаємо, у червні Європейський Союз перегляне та відкалібрує стратегію щодо Китаю.

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