У Китаї заявили, що триматимуть нейтралітет щодо російського вторгнення в Україну

Міністр закордонних справ Китаю Цинь Ган заявив, що Китай буде підтримувати зв'язок з усіма сторонами "української кризи".
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Sky News.
Його заява є реакцією на слова
анцлер Німеччини Олаф Шольц закликав Європейський Союз зменшити свою залежність від Китаю, звинувативши уряд у Пекіні у тому, що він все більше виступає у ролі суперника та конкурента, а не партнера.
Нагадаємо, у червні Європейський Союз перегляне та відкалібрує стратегію щодо Китаю.
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