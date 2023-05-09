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В Китае заявили, что будут держать нейтралитет по поводу российского вторжения в Украину

Фото: в Китае заявили, что будут держать нейтралитет по поводу российского вторжения в Украину (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Министр иностранных дел Китая Цинь Ган заявил, что Китай будет поддерживать связь со всеми сторонами "украинского кризиса".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Его заявление является реакцией на слова

анцлеру Германии Олаф Шольц призвал Европейский Союз уменьшить свою зависимость от Китая, обвинив правительство в Пекине в том, что он все больше выступает в роли соперника и конкурента, а не партнера.

Напомним, в июне Европейский Союз пересмотрит и откалибрует стратегию по Китаю.

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