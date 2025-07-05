У Китаї заявили, що готові координувати мирні переговори по Україні з Францією

Китай націлений зміцнювати стратегічну комунікацію та координацію з Францією для політичного врегулювання конфлікту в Україні.
Про це заявив міністр закордонних справ Китаю Ван Ї, повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт МЗС Китаю.
"Китай готовий зміцнювати стратегічну комунікацію та координацію з Францією і надалі відігравати конструктивну роль у політичному врегулюванні таких гарячих питань, як "українська криза" та Близький Схід", - зазначив міністр закордонних справ Китаю.
За його словами, мирне врегулювання міжнародних конфліктів шляхом діалогу та консультацій залишається єдиним правильним вибором для людства.
"Китай та Франція, які є постійними членами Ради Безпеки ООН, повинні дотримуватися основоположних цілей цієї організації та розвивати дружні двосторонні дипломатичні відносини, в основі яких незалежність від сторонніх впливів, та спільно робити внесок у світовий мир, стабільність і розвиток", - додав китайський дипломат.
Нагадаємо, днями Ван Ї зустрівся з головним дипломатом ЄС Каєю Каллас. Під час зустрічі він заявив, що Пекін не може допустити поразки Росії у війні проти України.
Водночас китайська сторона відкидає будь-які звинувачення, що Пекін допомагає Москві. Дипломат стверджує, що якби це було правдою, тоді "конфлікт уже давно б закінчився".
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.