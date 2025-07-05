У Китаї заявили, що готові координувати мирні переговори по Україні з Францією

"Китай готовий зміцнювати стратегічну комунікацію та координацію з Францією і надалі відігравати конструктивну роль у політичному врегулюванні таких гарячих питань, як "українська криза" та Близький Схід", - зазначив міністр закордонних справ Китаю.

За його словами, мирне врегулювання міжнародних конфліктів шляхом діалогу та консультацій залишається єдиним правильним вибором для людства.

"Китай та Франція, які є постійними членами Ради Безпеки ООН, повинні дотримуватися основоположних цілей цієї організації та розвивати дружні двосторонні дипломатичні відносини, в основі яких незалежність від сторонніх впливів, та спільно робити внесок у світовий мир, стабільність і розвиток", - додав китайський дипломат.