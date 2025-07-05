В Китае заявили, что готовы координировать мирные переговоры по Украине с Францией

Китай нацелен укреплять стратегическую коммуникацию и координацию с Францией для политического урегулирования конфликта в Украине.
Об этом заявил министр иностранных дел Китая Ван И, сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт МИД Китая.
"Китай готов укреплять стратегическую коммуникацию и координацию с Францией и в дальнейшем играть конструктивную роль в политическом урегулировании таких горячих вопросов, как "украинский кризис" и Ближний Восток", - отметил министр иностранных дел Китая.
По его словам, мирное урегулирование международных конфликтов путем диалога и консультаций остается единственным правильным выбором для человечества.
"Китай и Франция, которые являются постоянными членами Совета Безопасности ООН, должны придерживаться основополагающих целей этой организации и развивать дружеские двусторонние дипломатические отношения, в основе которых независимость от посторонних влияний, и совместно вносить вклад в мировой мир, стабильность и развитие", - добавил китайский дипломат.
Напомним, на днях Ван И встретился с главным дипломатом ЕС Каей Каллас. Во время встречи он заявил, что Пекин не может допустить поражения России в войне против Украины.
В то же время китайская сторона отвергает любые обвинения, что Пекин помогает Москве. Дипломат утверждает, что если бы это было правдой, тогда "конфликт уже давно бы закончился".
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