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Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

В Китае заявили, что готовы координировать мирные переговоры по Украине с Францией

Фото: Ван Йи (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Китай нацелен укреплять стратегическую коммуникацию и координацию с Францией для политического урегулирования конфликта в Украине.

Об этом заявил министр иностранных дел Китая Ван И, сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт МИД Китая.

"Китай готов укреплять стратегическую коммуникацию и координацию с Францией и в дальнейшем играть конструктивную роль в политическом урегулировании таких горячих вопросов, как "украинский кризис" и Ближний Восток", - отметил министр иностранных дел Китая.

По его словам, мирное урегулирование международных конфликтов путем диалога и консультаций остается единственным правильным выбором для человечества.

"Китай и Франция, которые являются постоянными членами Совета Безопасности ООН, должны придерживаться основополагающих целей этой организации и развивать дружеские двусторонние дипломатические отношения, в основе которых независимость от посторонних влияний, и совместно вносить вклад в мировой мир, стабильность и развитие", - добавил китайский дипломат.

 

Глава МИД Китая о войне в Украине

Напомним, на днях Ван И встретился с главным дипломатом ЕС Каей Каллас. Во время встречи он заявил, что Пекин не может допустить поражения России в войне против Украины.

В то же время китайская сторона отвергает любые обвинения, что Пекин помогает Москве. Дипломат утверждает, что если бы это было правдой, тогда "конфликт уже давно бы закончился".

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