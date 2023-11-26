Китай заявив, що американський есмінець нібито незаконно увійшов до їхніх вод. У США відповіли

Повідомляється, що у відповідь китайські військові задіяли свої військово-морські та військово-повітряні сили для "відстеження, спостереження та попередження есмінця".

Цю заяву оборонного відомства Китаю було зроблено через кілька днів після того, як Пекін звинуватив Філіппіни у залученні "іноземних сил" для патрулювання Південно-Китайського моря, маючи на увазі спільне патрулювання, яке проводиться з вівторка філіппінськими та американськими ВМС.

Відповідь США Китаю

У ВМС США заявили, що американський ракетний есмінець діяв відповідно до міжнародного права у архіпелагу Сіша (Парасельські острови) у Південно-Китайському морі.

У прес-службі Сьомого флоту ВМС США заявили, що USS Hopper відстоював права судноплавства та свободи у Південно-Китайському морі. Після цього він залишив зону надмірних домагань та продовжив операції.

"Під час операції було підтримано права, свободи та законні види використання моря шляхом подолання обмежень на мирний прохід, введених КНР, Тайванем та В'єтнамом", - йдеться у повідомленні.

Що передувало

У жовтні корабель берегової охорони Китаю зіштовхнувся із філіппінським катером. Через дві години після цього катер китайської морської поліції натрапив на корабель берегової охорони Філіппін під час тієї ж операції з доставки запасів у Південно-Китайському морі. Після цього Філіппіни звинуватили Пекін у вторгненні їх води.

Президент США Джо Байден попередив Китай, що Сполучені Штати будуть змушені втрутитися, якщо Пекін атакує філіппінські судна.

Через деякий час прем'єр-міністр Японії Фуміо Кішида заявив, що його країна, Філіппіни та США розпочали активну співпрацю із захисту свободи Південно-Китайського моря на тлі агресивних дій Пекіна.