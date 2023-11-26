Китай заявил, что американский эсминец якобы незаконно вошел в их воды. В США ответили

Сообщается, что в ответ китайские военные задействовали свои военно-морские и военно-воздушные силы для "отслеживания, наблюдения и предупреждения эсминца".

Это заявление оборонного ведомства Китая было сделано через несколько дней после того, как Пекин обвинил Филиппины в привлечении "иностранных сил" для патрулирования Южно-Китайского моря, имея в виду совместное патрулирование, проводимое со вторника филиппинскими и американскими ВМС.

Ответ США Китаю

В ВМС США заявили, что американский ракетный эсминец действовал в соответствии с международным правом у архипелага Сиша (Парасельские острова) в Южно-Китайском море.

В пресс-службе Седьмого флота ВМС США заявили, что USS Hopper отстаивал права судоходства и свободы в Южно-Китайском море. После этого он покинул зону чрезмерных притязаний и продолжил операции.

"В ходе операции были поддержаны права, свободы и законные виды использования моря путем преодоления ограничений на мирный проход, введенных КНР, Тайванем и Вьетнамом", - говорится в сообщении.

Что предшествовало

В октябре корабль береговой охраны Китая столкнулся с филиппинским катером. Через два часа после этого, катер китайской морской полиции наткнулся на корабль береговой охраны Филиппин во время той же операции по доставке запасов в Южно-Китайском море. После этого Филиппины обвинили Пекин во вторжении в их воды.

Президент США Джо Байден предупредил Китай, что Соединенные Штаты будут вынуждены вмешаться, если Пекин атакует филиппинские суда.

Спустя некоторое время, премьер-министр Японии Фумио Кишида заявил, что его страна, Филиппины и США начали активное сотрудничество по защите свободы Южно-Китайского моря на фоне агрессивных действий Пекина.