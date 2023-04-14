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У Китаї заявили, що не будуть продавати зброю жодній із сторін війни в Україні

Фото: глава МЗС КНР Цінь Ган (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Китай не буде продавати зброю жодній зі сторін війни в Україні. Також країна регулюватиме експорт товарів подвійного цивільного та військового призначення.

Про це заявив глава МЗС КНР Цінь Ган на прес-конференції зі своєю німецькою колегою Анналеною Бербок, передає РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

"Китай не надаватиме зброю відповідним сторонам конфлікту", - сказав він.

Також міністр додав, що Китай також регулюватиме експорт товарів подвійного цивільного та військового призначення "відповідно до законів і правил".

"Щодо експорту військової продукції Китай дотримується розважливої та відповідальної позиції", - сказав Цінь.

Як уточнює видання, Цінь Ган є китайським чиновником найвищого рівня, який зробив таку відверту заяву щодо продажу зброї Росії.

Як повідомлялося, за даними ЗМІ, у секретних документах США, які нещодавно були оприлюднені в мережі, нібито міститься інформація про те, що Китай погодився надати летальну допомогу Росії.

Нагадаємо, аналітики ISW вважають, що російський диктатор Володимир Путін на переговорах з китайським лідером Сі Цзіньпіном у Москві не досяг бажаного рівня партнерства.

Проте Міноборони Китаю заявило, що готове співпрацювати з російською армією для "посилення стратегічної комунікації".

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