У Китаї заявили, що не будуть продавати зброю жодній із сторін війни в Україні

Китай не буде продавати зброю жодній зі сторін війни в Україні. Також країна регулюватиме експорт товарів подвійного цивільного та військового призначення.
Про це заявив глава МЗС КНР Цінь Ган на прес-конференції зі своєю німецькою колегою Анналеною Бербок, передає РБК-Україна з посиланням на Associated Press.
"Китай не надаватиме зброю відповідним сторонам конфлікту", - сказав він.
Також міністр додав, що Китай також регулюватиме експорт товарів подвійного цивільного та військового призначення "відповідно до законів і правил".
"Щодо експорту військової продукції Китай дотримується розважливої та відповідальної позиції", - сказав Цінь.
Як уточнює видання, Цінь Ган є китайським чиновником найвищого рівня, який зробив таку відверту заяву щодо продажу зброї Росії.
Як повідомлялося, за даними ЗМІ, у секретних документах США, які нещодавно були оприлюднені в мережі, нібито міститься інформація про те, що Китай погодився надати летальну допомогу Росії.
Нагадаємо, аналітики ISW вважають, що російський диктатор Володимир Путін на переговорах з китайським лідером Сі Цзіньпіном у Москві не досяг бажаного рівня партнерства.
Проте Міноборони Китаю заявило, що готове співпрацювати з російською армією для "посилення стратегічної комунікації".
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.
Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн та персональні дані редакції. Єдиний домен РБК-Україна - www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.