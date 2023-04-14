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В Китае заявили, что не будут продавать оружие ни одной из сторон войны в Украине

Фото: глава МИД КНР Цинь Ган (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Китай не будет продавать оружие ни одной из сторон войны в Украине. Также страна будет регулировать экспорт товаров двойного гражданского и военного назначения.

Об этом заявил глава МИД КНР Цинь Ган на пресс-конференции со своей немецкой коллегой Анналеной Бербок, передает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

"Китай не будет предоставлять оружие соответствующим сторонам конфликта", - сказал он.

Также министр добавил, что Китай также будет регулировать экспорт товаров двойного гражданского и военного назначения "в соответствии с законами и правилами".

"Об экспорте военной продукции Китай придерживается благоразумной и ответственной позиции", - сказал Цинь.

Как уточняет издание, Цинь Ган является китайским чиновником высочайшего уровня, сделавшим такое откровенное заявление о продаже оружия России.

Как сообщалось, по данным СМИ, в секретных документах США, которые недавно были обнародованы в сети, якобы содержится информация о том, что Китай согласился предоставить летальную помощь России.

Напомним, аналитики ISW считают, что российский диктатор Владимир Путин на переговорах с китайским лидером Си Цзиньпином в Москве не добился желаемого уровня партнерства.

Однако Минобороны Китая заявило, что готово сотрудничать с российской армией для "усиления стратегической коммуникации".

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