В Китае заявили, что не будут продавать оружие ни одной из сторон войны в Украине

"Китай не будет предоставлять оружие соответствующим сторонам конфликта", - сказал он.

Также министр добавил, что Китай также будет регулировать экспорт товаров двойного гражданского и военного назначения "в соответствии с законами и правилами".

"Об экспорте военной продукции Китай придерживается благоразумной и ответственной позиции", - сказал Цинь.

Как уточняет издание, Цинь Ган является китайским чиновником высочайшего уровня, сделавшим такое откровенное заявление о продаже оружия России.

Как сообщалось, по данным СМИ, в секретных документах США, которые недавно были обнародованы в сети, якобы содержится информация о том, что Китай согласился предоставить летальную помощь России.

Напомним, аналитики ISW считают, что российский диктатор Владимир Путин на переговорах с китайским лидером Си Цзиньпином в Москве не добился желаемого уровня партнерства.

Однако Минобороны Китая заявило, что готово сотрудничать с российской армией для "усиления стратегической коммуникации".