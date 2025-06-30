У Китаї заявили про розробку бомби, яка може викликати тотальний "блекаут": що відомо

Державний телеканал CCTV 26 червня опублікував анімоване відео, на якому показано пуск нової зброї з наземного транспорту. Нова бомба детонує у повітрі та викидає 90 суббоєприпасів.

В циліндричних контейнерах, які розлітаються після детонації, містяться хімічно оброблені нитки з вуглецю. Потрапляючи на проводку та у трансформатори, ці нитки викликають короткі замикання високовольтної енергетичної інфраструктури.

Таким чином, одна бомба здатна вивести з ладу електромережу на досить великій ділянці розміром до 10 тисяч квадратних метрів. Припускається, що зброя призначена для порушення роботи систем командування та управління противника за допомогою масштабних відключень електрики - принаймні, таке призначення може бути оголошене офіційно.

При цьому наразі немає жодних підтверджень того, що цей боєприпас вже розгорнутий повітряними, ракетними або артилерійськими підрозділами НОАК. У повідомленні державного телебачення немає згадок про статус нової бомби: припускається, що вона досі перебуває на стадії розробки, оскільки продемонстроване відео - це анімація, а не реальні кадри випробувань.