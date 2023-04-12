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ВООЗ заявила про першу смерть від пташиного грипу H3N8, на який рідко хворіють люди

Фото: У Китаї зареєстрували перший у світі випадок смерті людини від пташиного грипу H3N8 (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У Китаї зареєстрували перший у світі випадок смерті людини від пташиного грипу H3N8. Від інфекції померла 59-річна жінка.

Про це заявили у Всесвітній організації охорони здоров'я, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

56-річна жінка з південної провінції Гуандун стала третьою людиною, яка заразилася підтипом пташиного грипу H3N8. Усі випадки захворювання сталися в Китаї, причому перші два випадки були зареєстровані минулого року.

Центр з контролю і профілактики захворювань провінції Гуандун повідомив про третій випадок зараження наприкінці березня, але не повідомив подробиць про смерть жінки. За даними ВООЗ, у пацієнтки було кілька основних захворювань, а також контакт із живою птицею.

Зразки, взяті з ринку, який жінка відвідала до того, як захворіла, були позитивними на грип A(H3), припускаючи, що це могло стати джерелом інфекції.

Хоча H3N8 рідко зустрічається у людей, він поширений серед птахів, у яких він практично не викликає ознак захворювання. Ним також заражаються й інші ссавці.

Серед близьких контактів інфікованої жінки не було виявлено інших випадків захворювання, повідомили у ВООЗ.

"Виходячи з наявної інформації, можна зробити висновок, що цей вірус не має здатності легко поширюватися від людини до людини, тому ризик його поширення серед людей на національному, регіональному та міжнародному рівнях вважається низьким", - ідеться в заяві ВООЗ.

Нагадаємо, минулого року в Болгарії зафіксували спалах пташиного грипу. Внаслідок якої знищили 19 тисяч курей.

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