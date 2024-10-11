У Китаї запевнили, що готові "взаємовигідно" співпрацювати з Україною

Зазначається, що 8 жовтня помічник міністра закордонних справ Китаю Лю Бінь зустрівся з послом України в КНР Павлом Рябікіним.

"Лю Бінь зазначив, що Китай і Україна є традиційно дружніми країнами. Китай готовий співпрацювати з Україною для підтримки взаємовигідного співробітництва в різних сферах і сприяти постійному розвитку китайсько-українських відносин", - йдеться у повідомленні.

Рябікін своєю чергою зазначив, що Україна надає великого значення розвитку відносин з Китаєм. Київ запевнив, що готовий активно сприяти співпраці в усіх сферах між двома країнами.

Як додали в МЗС Китаю, сторони також обмінялися думками щодо політичного вирішення "української кризи" (так у Китаю називають війну Росії проти України).