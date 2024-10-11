В Китае заверили, что готовы "взаимовыгодно" сотрудничать с Украиной

8 октября помощник министра иностранных дел Китая Лю Бинь встретился с послом Украины в КНР Павлом Рябикиным.

"Лю Бинь отметил, что Китай и Украина традиционно дружественные страны. Китай готов сотрудничать с Украиной для поддержки взаимовыгодного сотрудничества в различных сферах и способствовать постоянному развитию китайско-украинских отношений", - говорится в сообщении.

Рябикин в свою очередь отметил, что Украина придает большое значение развитию отношений с Китаем. Киев заверил, что готов активно содействовать сотрудничеству во всех областях между двумя странами.

Как добавили в МИД Китая, стороны также обменялись мнениями о политическом решении "украинского кризиса" (так в Китае называют войну России против Украины).