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У Китаї запевнили, що готові "взаємовигідно" співпрацювати з Україною

Пекін, П'ятниця 11 жовтня 2024 09:38
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У Китаї запевнили, що готові "взаємовигідно" співпрацювати з Україною Фото: Павло Рябікін та Лю Бінь (mfa.gov.cn)
Автор: Наталія Юрченко

Китай назвав Україну дружньою країною. Пекін запевняє про готовність "взаємовигідно" співпрацювати з Україною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства закордонних справ Китаю.

Зазначається, що 8 жовтня помічник міністра закордонних справ Китаю Лю Бінь зустрівся з послом України в КНР Павлом Рябікіним.

"Лю Бінь зазначив, що Китай і Україна є традиційно дружніми країнами. Китай готовий співпрацювати з Україною для підтримки взаємовигідного співробітництва в різних сферах і сприяти постійному розвитку китайсько-українських відносин", - йдеться у повідомленні.

Рябікін своєю чергою зазначив, що Україна надає великого значення розвитку відносин з Китаєм. Київ запевнив, що готовий активно сприяти співпраці в усіх сферах між двома країнами.

Як додали в МЗС Китаю, сторони також обмінялися думками щодо політичного вирішення "української кризи" (так у Китаю називають війну Росії проти України).

Ставлення Китаю до війни в Україні

Китай від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну заявляє про свою нібито нейтральну позицію щодо війни. Офіційно Пекін не підтримує російську збройну агресію та не надає військової допомоги. Втім, китайські компанії активно співпрацюють з Росією та постачають товари подвійного значення.

Китай просуває свій так званий "мирний план" щодо України. Але в Україні мирні ініціативи Китаю розкритикували.

Президент України Володимир Зеленський зазначав, що альтернативні плани миру для України - це лише політичні заяви. Він також називав їх деструктивними.

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